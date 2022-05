La scorta di Berlinguer e i suoi uomini in un libro di Telese

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - LUCA TELESE, 'LA SCORTA DI ENRICO BERLINGUER E I SUOI UOMINI: UNA STORIA DI POPOLO' (SOLFERINO, PP 416, EURO 22) Il racconto corale di "una stagione perduta e attualissima".

Un viaggio a ritroso nella memoria, a 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. Nel libro 'La scorta di Enrico Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo', pubblicato da Solferino, Luca Telese intreccia la vita di queste persone a quella del loro leader. "La scorta di Berlinguer era un gruppo fatto di uomini e di caratteri diversi: Franceschini il gigante buono, estroverso, loquace. Lauro il taciturno con il cuore d'oro.

Bertuzzi il ribelle orfano, che diventa il figlio adottivo del partito. Alessandrelli un militante umanissimo, capace di intuizioni sorprendenti. Marani e Grassi, i due giovani operai che arrivano dal far west comunista modenese" racconta nelle prime pagine del libro Telese, giornalista, autore e conduttore televisivo e radiofonico.

E proprio Roberto Bertuzzi interverrà alla presentazione del libro, l'8 giugno alle 18.00 alla Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi a Roma, con Bianca Berlinguer, Gianni Cuperlo e Maurizio Landini, moderati da Alessandro De Angelis. Sono uomini che vengono dalla resistenza al fascismo, alla violenza, alla fame. Hanno percorso vie diverse, dalle montagne partigiane alle catene di montaggio e sono arrivati a una medesima destinazione: il Partito comunista italiano che a un certo punto delle loro vite si incarna nella figura di un uomo, Enrico Berlinguer. La loro storia è fatta di tante vicende pubbliche, dalla primavera di Praga al golpe cileno, dalla rottura con Mosca all'attentato di Sofia, e di altrettante testimonianze private che illuminano vittorie e pericoli, scorci di confidenze e di intimità.

Il libro racconta gli anni al servizio di una missione, per il partito e per il Paese, che univa le famiglie di Berlinguer e dei suoi uomini in una paura fin troppo concreta, come dimostra il tragico destino di Moro e della sua scorta. E si allarga nella foto di gruppo di un popolo che nella stagione breve e folgorante di Berlinguer visse la propria appartenenza politica con un'intensità forse mai più raggiunta. "Non c'è apologia, e nemmeno agiografia in questo racconto: solo un'asciutta e preziosa esattezza, in cui la normalità di quella classe dirigente, rispetto alla irresponsabile follia di quella presente, sembra davvero un bene rifugio" scrive Telese. "Quello emesso dalla scorta di Berlinguer non è il sospiro nostalgico per un passato che non tornerà mai: è il seme di una storia che oggi può far nascere nuovi frutti con il suo esempio. Una, dieci, mille, scelte di vita" sottolinea il giornalista, tra l'altro autore del long seller 'Qualcuno era comunista' (2021) di cui Solferino ha pubblicato una riedizione aggiornata.

