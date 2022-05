Zerocalcare, No sleep till Shengal è il titolo del nuovo libro

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - "No sleep till Shengal'. È il titolo del nuovo libro di Zerocalcare che uscirà in autunno 2022 per BaoPublishing. Lo ha annunciato il fumettista alla fine dell'incontro di stasera al Salone del Libro di Torino davanti a 1000 spettatori all'Auditorium del Centro Congressi.

I viaggi, il processo di documentazione e quello di sceneggiatura per raccontare il dramma degli Ezidi sono i temi del libro di graphic journalism (ANSA).