Salone Libro: tutti in coda per Zerocalcare

Inizia con uno degli ospiti più attesi, soprattutto dai giovani, la seconda giornata del Salone Internazionale del Libro di Torino, Zerocalcare. Il fumettista, che ha conquistato anche il grande pubblico con la serie Tv 'Strappare lungo i bordi', sarà al Salone per tre giorni, fra firma copie e incontri, fra i quali quello di domani, 'Lavori in corso, diario live del suo prossimo fumetto'. Tante le persone che si sono messe in coda fin dall'apertura del Salone per una firma e un disegnino su una delle sue graphic novel, allo stand Bao Publishing.