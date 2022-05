Salone Libro: Maria Falcone, i libri possono creare indipendenza

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Passando poco fa attraverso gli stand ho visto una bellissima frase: 'i libri possono creare indipendenza' e mi sono rifatta alla mia storia, quando eravamo ragazzi e quando per il compleanno ci regalavano libri. Giovanni aveva quelli di Salgari e diceva di aver letto di tutto nella biblioteca di mio padre, da Salgari a D'Annunzio di cui mio padre era un estimatore. L'istruzione, la scuola ci fanno diventare uomini". Lo ha raccontato Maria Falcone invitata da Nicola Lagioia sul placo della Sala Oro per l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino con i ministri Franceschini e Bianchi.

"La vita è una sola e bisogna spenderla al meglio delle nostre possibilità, diceva mio fratello Giovanni. E questo viene dalla bocca di un uomo che ha saputo fare della propria vita uno strumento di libertà per tutti. A 30 anni dalla morte di Giovanni non so fare un bilancio preciso. Posso dire che c'è stata una maggior consapevolezza della lotta alla mafia che non è un problema della Sicilia ma di tutta l'Italia" ha sottolineato Maria Falcone che poco prima aveva inaugurato lo spazio dedicato ai ragazzi. (ANSA).