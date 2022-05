Più libri: Chiara Valerio al timone del programma dal 2023

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La scrittrice Chiara Valerio firmerà, con la storica direttrice editoriale Silvia Barbagallo, il programma dell'edizione 2022 di 'Più libri più liberi', dal 7 all'11 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma, e dal 2023 ne prenderà il timone. Mentre Silvia Barbagallo andrà a ricoprire nuovi incarichi. "Non un semplice passaggio di consegne, ma la scelta sentita e fortemente voluta di unirsi in una collaborazione e condividere un progetto per una edizione straordinaria della manifestazione nel segno della continuità, dell'affinità e della collaborazione" annuncia in una nota la Fiera nazionale della piccola e media editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori. "Credo che l'aneddoto sia raccontato in un libro di memorie di Valentino Bompiani.

Qualcuno chiede ad Alberto Moravia che cos'è uno scrittore, e Moravia risponde: 'Lo scrittore è qualcuno che quando sale su un albero, l'albero fiorisce'. Ecco, ho conosciuto alcune persone che riuscivano a fare la stessa cosa. Far fiorire. Una di queste è Silvia Barbagallo che negli ultimi dieci anni ha fatto sbocciare Più libri più liberi, mettendo in relazione persone e idee, editori e figure, adulti e bambini. Dal 2023, mi prenderò cura io di Più libri più liberi e spero di riuscire a fare la stessa cosa e ad aggiungere panchine e forse mettere le barche sul laghetto. Le metafore sono belle quando sono brevi e dunque buon lavoro a tutti" dice Chiara Valerio. E Silvia Barbagallo sottolinea: "L'idea di una direzione editoriale congiunta è stata la naturale scelta considerando l'affetto e la stima che lega me e Chiara Valerio da anni. I progetti culturali importanti come Più libri più liberi meritano visioni corali, condivise e generose".

Come Associazione Italiana Editori, commenta il presidente Ricardo Franco Levi, "siamo felici di confermare il nostro impegno per Più libri più liberi che, grazie a una squadra sempre più forte, si conferma punto di riferimento nel panorama culturale italiano". "Con l'arrivo di Chiara Valerio il gruppo di lavoro di Più libri più liberi si arricchisce di una nuova presenza femminile - commenta Annamaria Malato, presidente della Fiera - in linea con lo straordinario lavoro che Silvia Barbagallo ha svolto in questi anni e che tanto ha contribuito alla crescita della nostra manifestazione. Siamo certi che Chiara, nei prossimi anni, saprà disegnare i contenuti culturali della Fiera dando continuità alla costante ricerca di innovazione che caratterizza il continuo mutamento del nostro mondo". Per il direttore della manifestazione e dell'Aie Fabio Del Giudice "non c'è dubbio che la prossima sarà l'edizione più straordinaria di quelle svolte fino ad oggi, grazie al contributo creativo ed intellettuale di due eccezionali protagoniste del mondo culturale italiano". (ANSA).