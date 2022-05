Libri: Partigiano per sempre, una vita per la libertà

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - GASTONE MALAGUTI CON MASSIMO FRANCHI, PARTIGIANO PER SEMPRE (Futura edizioni, pp. 144 pagine, 13 euro) La storia di una vita spesa interamente nella lotta per la libertà e contro le ingiustizie. Il libro "Partigiano per sempre" è il diario in prima persona di Gastone Malaguti, componente della VII Gap di Bologna. Malaguti partecipò alla battaglia di Porta Lame del 7 novembre 1944, quando tedeschi e fascisti furono sconfitti, unico caso di vittoria delle popolazioni resistenti nell'intera Europa occidentale nella Seconda guerra mondiale. La vita di Malaguti è la grande avventura di un uomo che ha sempre lottato per gli ultimi, con senso civico. Ancora oggi, a 95 anni, è impegnato nell'Anpi: ha parlato dal palco di Porta San Paolo di Roma il 25 aprile del 2021 e continua a incontrare studenti nel suo municipio di residenza, Ostiense-Garbatella, a Roma. L'esperienza partigiana, fatta di stenti ma anche di grande solidarietà, è stata per Malaguti una palestra di vita, coronata dalla Liberazione del 21 aprile del 1945, a Bologna. Nel dopoguerra, Malaguti venne arruolato nel recupero dei beni confiscati agli ebrei, in Italia e in Europa. Poi, a causa delle conseguenze del montante anticomunismo, da tesserato Pci, dovette lasciare. Iniziò il duro lavoro in una fornace. E la lunga militanza nella Cgil, in cui entrò nel 1948. Formato alla scuola sindacale di Bologna, Malaguti si è occupato prima di edili e, in seguito, del settore del commercio. Ha firmato il primo contratto nazionale degli esercenti cooperativi. E' stato poi chiamato a Roma per fare ingresso nella segreteria nazionale della Filcams Cgil, con delega ai rapporti internazionali. (ANSA).