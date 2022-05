Guanda festeggia 90 anni con Javier Cercas

Sarà Javier Cercas a cantare, metaforicamente, tanti auguri alla casa editrice Guanda per i suoi primi 90 anni. L'occasione verrà infatti festeggiata il 26 maggio al Teatro Franco Parenti con la presentazione del suo nuovo romanzo, Il castello di Barbablù, e la lettura dalle poesie inedite di Luis Sepúlveda di Annina Pedrini. Nel corso dell'anno verranno riproposti in edizione speciale alcuni dei titoli più significativi presenti nel catalogo della casa editrice. A maggio saranno in libreria: Il vecchio che leggeva romanzi d'amore di Luis Sepúlveda, La ragazza con la Leica di Helena Janeczek, Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer, Poesie d'amore e di vita di Pablo Neruda, Taccuino di un vecchio sporcaccione di Charles Bukowski, Dora Bruder di Patrick Modiano. A ottobre: Alta fedeltà di Nick Hornby, Chiamami col tuo nome di André Aciman, Il dio delle piccole cose di Arundhati Roy, Patria di Fernando Aramburu, Poesie d'amore di Jacques Prévert, Terra Alta di Javier Cercas, Una barca nel bosco di Paola Mastrocola, L'omonimo di Jhumpa Lahiri, Prima del calcio di rigore di Peter Handke.