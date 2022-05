Librerie, apre laFeltrinelli del Mediterraneo, ad Acciaroli

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - In mezzo ai libri, con lo sguardo aperto sul Mediterraneo, apre il 7 maggio laFeltrinelli ad Acciaroli. Una nuova libreria sul molo di uno dei più suggestivi borghi del Cilento, meta turistica particolarmente amata da italiani e stranieri. E' la nona del Gruppo in Campania e si colloca in continuità con l'attenzione e l'interesse che Feltrinelli ha sempre riservato al Sud Italia, come attesta la presenza di 23 librerie della rete dislocate dall'Abruzzo alla Sardegna. E, a partire da luglio laFeltrinelli di Acciaroli sarà anche palcoscenico di (R)estate con laFeltrinelli, la rassegna estiva che offrirà al pubblico un nutrito calendario di incontri ed eventi con scrittori e artisti nazionali, tra cui Simonetta Agnello Hornby, Lorenzo Marone, Marco Marsullo, Matteo Saudino.

Il Comune di Pollica Acciaroli negli ultimi anni si sta distinguendo per un tenace impegno nel creare occasioni di incontro e scambio culturale. La proposta editoriale comprende, da un lato, titoli che valorizzano la ricchezza di pensiero degli autori locali; dall'altro, una selezione di titoli, frutto del lavoro degli studenti dell'Istituto comprensivo Pollica G.

Patron in collaborazione con laFeltrinelli, che raccontano cosa significa essere europei oggi. Tra le letture Il Mediterraneo in barca di George Simenon (Adelphi), Il Ciclope di Paolo Rumiz (Feltrinelli Editore), Il Mediterraneo di Fernand Braudel (Bompiani), La Frontiera di Alessandro Leogrande (Feltrinelli Editore).

"Gli avvenimenti di questi ultimi anni hanno determinato un ripensamento di abitudini e stili di vita, introducendo modi nuovi di vivere la lettura e l'esperienza culturale. Oggi sono proprio queste stesse trasformazioni a far sentire con una forza inedita l'esigenza di tornare a incontrarci, per vivere insieme i nostri luoghi, per condividere momenti con gli altri.

laFeltrinelli di Acciaroli nasce proprio in risposta a questa necessità. Il senso de laFeltrinelli ad Acciaroli è prima di tutto un senso di proposta: una proposta che parla di Mediterraneo come crocevia di culture. Una proposta che parla al territorio di territorio" ha detto Alberto Rivolta, Ceo di Librerie Feltrinelli. (ANSA).