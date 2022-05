Sermonti e Caterina Guzzanti nel podcast La scoria infinita

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Un cartone animato sonoro con le voci di Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Arianna Gaudio e di Giulia Anchisi e Federico Vigorito. E' La scoria infinita, una commedia dei luoghi comuni, liberamente tratta da fatti realmente accaduti e in formato podcast. La regia e la colonna sonora originale sono di Filippo Gatti. Tratto dal libro "La scoria infinita" di Arianna Gaudio, edito da Le strade bianche di stampa alternativa, è prodotto da Cristina Spinelli e Emanuela Semeraro per Lungta Film. Il podcast si potrà ascoltare sulle principali piattaforme audio: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts e Amazon Music. I testi nascono dall'immaginazione fervida dell'autrice, applicata allo stile di vita che lei conduce per vari motivi e lunghi periodi, variando da un pendolarismo misterioso e imprevedibile all'occupazione altruista di varie case, e poi ancora la condizione di figlia, sorella, moglie, zia, amica, amico, attrice, ballerina. Arianna è narratrice di creature che prendono vita e si muovono, variopinte, disarmanti e micidiali, e fotografa divertita e serafica i personaggi che incontra nei loro habitat più selvaggi: l'autobus, il supermercato, il regionale, l'area cani, dove ignari o non curanti danno il meglio e il peggio di sé. A dare voce a questi personaggi, Caterina Guzzanti e Pietro Sermonti, che danno vita a situazioni in cui ci siamo probabilmente trovati quasi tutti nella nostra vita, e ne abbiamo riso, ci hanno sorpreso o ci hanno fatto arrabbiare, ma loro gli danno un tocco quasi magico di ironia e semplicità. (ANSA).