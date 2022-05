'After', la saga di Anna Todd diventa graphic novel

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - ANNA TODD, AFTER. GRAPHIC NOVEL CON LE ILLUSTRAZIONI DI PABLO ANDRÉS (SPERLING & KUPFER, PP 192, EURO14,90).

Diventa graphic novel la saga 'After' di Anna Todd, che ha venduto 3 milioni di copie in Italia, 12 milioni nel mondo ed è tradotta in 35 lingue. In Italia l'editore è Sperling & Kupfer che ha pubblicato l'intera serie. Il primo volume è appena arrivato in libreria.

La versione in graphic novel in 7 volumi nasce dal nuovo marchio creato dall'autrice: Frayed Pages, in collaborazione con Wattpad e Webtoon, la piattaforma di fumetti.

Le tavole sono realizzate da Pablo Andrés, conosciuto illustratore che ha collaborato con Disney e Dark Horse Comics.

Ambiziosa, riservata e con un ragazzo perfetto che l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato: una laurea, un buon lavoro, un matrimonio felice. Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a mettere piede nel campus che subito s'imbatte in Hardin. E da allora niente è più come prima.

Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui nella sua stanza, non può fare a meno di baciarlo. Quello che c'è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l'inizio di un amore infinito? Lettrice appassionata, la Todd - che è nata in Ohio e vive a Los Angeles con il marito e il figlio - ha iniziato a scrivere storie sul suo smartphone postandole su Wattpad, la piattaforma social di narrativa digitale, dove After è diventata la serie più popolare di sempre, con oltre due miliardi di letture. Oltre ad After, ha scritto altri otto romanzi ed è stata produttrice e sceneggiatrice degli adattamenti cinematografici di After 1 e After 2 - Un cuore in mille pezzi. (ANSA).