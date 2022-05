'La Russia di Putin', rileggere Anna Politkovskaja

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Famosa per i suoi coraggiosi reportage sulle violazioni dei diritti umani in Russia, Anna Politkovskaja, assassinata a Mosca nel 2006, sarà la protagonista della maratona di lettura "Io vivo la vita, e scrivo di ciò che vedo.

Rileggere Anna Politkovskaja: La Russia di Putin" al Museo Maxxi di Roma il 9 maggio.

Organizzata in occasione della Festa dell'Europa, dal Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo e dall'Accademia Molly Bloom, in collaborazione con la casa editrice Adelphi, è una giornata dedicata alla grande giornalista russa - inviata speciale della 'Novaja gazeta', vincitrice nel 2000 del Golden Pen Award dell'Associazione dei giornalisti russi per le sue cronache dal fronte del conflitto ceceno - che ha svelato l'autoinganno con cui l'Occidente ha cercato in questi anni di tranquillizzarsi sulla figura di Vladimir Putin.

Nella lettura de 'La Russia di Putin', un libro in cui con audacia la Politkovskaja ha raccontato le storie pubbliche e private della Russia soffocata dal regime, da poco tornato in libreria nei Tascabili Adelphi nella traduzione e cura di Claudia Zonghetti, si alterneranno dalle 18.00 alle 20.00, artisti, attori, giornalisti, pensatori, scrittori e intellettuali. Tra questi: Edoardo Albinati, Camilla Baresani, Pierluigi Battista, Raffaella Chiodo Karpinsky, Leonardo Colombati, Annalisa Cuzzocrea, Francesca d'Aloja, Diego De Silva, Giuseppe Di Piazza, Cristiano Godano, Marco Lodoli, Vito Mancuso, Neri Marcorè, Giovanna Melandri, Myrta Merlino, Marino Sinibaldi, Elena Stancanelli, Nadia Terranova, Alice Urciuolo, Giorgio Zanchini.

"Perché la sua voce libera oggi possa risuonare forte, per spiegarci la guerra che ci circonda e raccontarci la voglia di libertà di un popolo".

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. (ANSA).