Su Spotify audio serie originale 'Batman - Un'autopsia'

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Tra serie e podcast, tra radiodramma e cinema, arriva su Spotify dal 3 maggio la nuova audio serie originale "Batman - Un'autopsia", nata dalla partnership con DC e Warner.

Nato dal genio creativo dell'executive producer David S.

Goyer, il podcast narrativo debutterà in vari paesi in contemporanea. In Italia, Batman ha la voce di Claudio Santamaria, già doppiatore di Christian Bale nella trilogia 'Il cavaliere oscuro' di Christopher Nolan. Nel cast anche Maria Grazia Cucinotta, Michele Bravi, Dario Bressanini, Beatrice Bruschi, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Michele La Ginestra, Alice Mangione, Fiore Manni, Nicola Pistoia, Saverio Raimondo.

(ANSA).