Libri: Island of Eternal Beauties, safari fotografico siciliano

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - Si intitola "Island of Eternal Beauties", il libro di Michael Roberts più di duecento pagine edite dalla Fondazione Federico II. Le prime immagini dell'isola furono scattate dall'autore nel 1987. Un "safari fotografico siciliano", come l'ha definito il Financial Times. "Quando pensi di aver compreso la Sicilia ti sfugge - dice Roberts -. I posti migliori del mondo mantengono un'aria di mistero".

La prefazione è firmata da Rupert Everett, che scoprì la Sicilia grazie a lui: "Mentre la mia carriera decollava - scrive nella prefazione - lui diventò il mio fotografo personale. Non facevo nemmeno una mossa senza Michael. Un camaleonte, riesce a cambiare carriera a ogni stagione". Everett ha accolto l'invito per la presentazione del volume, che si terrà venerdì 29 aprile alle 19 a Palazzo Reale. Le foto nel volume si articolano in un "road trip" da Oriente a Occidente, da Messina ad Acitrezza, Catania e Taormina, dal barocco alla Valle dei Templi passando per Palermo, dove brillano gli interni dorati di Palazzo Reale e persino la Santuzza. E ancora Mozia, la Madonna Nera di Tindari, Erice, la Scala dei Turchi, i mosaici delle ragazze in "bikini" della Villa Romana del Casale, fino a vicoli sperduti senza nome. "Leggere le osservazioni scritte da Roberts sulla storia e miti di Sicilia - afferma Gianfranco Miccichè, presidente della Fondazione Federico II - genera una fascinazione tale che viene voglia di ripercorrere i luoghi che vivono nei suoi scatti per dichiarare di presenza eterno amore".

"Il bello nell'arte e nei paesaggi ti cambia la vita - afferma Patrizia Monterosso, direttore della Fondazione Federico II - Gli scatti artistici di Roberts ci offrono una bellezza che è insieme percezione ed emozione. Il volume è una narrazione ed esplorazione in grado di cogliere il genius loci, ossia lo spirito del luogo che rende percepibile l'anima e la sensualità dei luoghi di Sicilia". (ANSA).