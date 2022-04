C'era una volta, attori leggono favole per bimbi malati

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Parole che leniscono la sofferenza, che fanno ridere e sperare, grazie a un'interpretazione capace di affabulare, aprendo le porte all'incanto e all'immaginazione: arriva negli ospedali pediatrici di Roma, Firenze, Genova, Napoli e Trieste "C'era una volta", vera e propria maratona di favole organizzata dalla Fondazione De Sanctis dal 29 aprile al 27 maggio, in collaborazione con l'AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani).

A leggere le storie più amate, come Cappuccetto Rosso e Il Gatto con gli Stivali, Pollicino e Cenerentola, I tre Porcellini e la Principessa sul pisello, tanti attori e attrici, tra i più amati e noti in Italia - da Alessio Boni a Raoul Bova, da Paolo Calabresi a Cristiana Capotondi, e poi Matilda De Angelis, Donatella Finocchiaro, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Francesca Inaudi, Miriam Leone, Neri Marcorè, Francesco Montanari, Laura Morante, Filippo Nigro, Francesco Pannofino, Giorgio Pasotti, Pif, Benedetta Porcaroli, Alessandro Preziosi, Alba Rohrwacher, Pietro Sermonti, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Geppo Show e Ignazio Failla, Marianna Fontana, Paolo Briguglia - che con generosità si sono messi a disposizione dei piccoli pazienti.

Primo appuntamento il 29 aprile alle ore 11 al Bambino Gesù di Roma, con Matilda De Angelis, Cristiana Capotondi, Raoul Bova, Pif, Giorgio Pasotti, Benedetta Porcaroli e Paolo Calabresi.

Alla giornata di apertura interverranno il presidente della Fondazione, Francesco De Sanctis - promotore dell'iniziativa -, Alberto Zanobini, presidente dell'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani e Mariella Enoc, presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Si proseguirà il 6 maggio al Meyer di Firenze; il 13 maggio all'Istituto Giannina Gaslini di Genova; il 20 maggio al Santobono-Pausilipon di Napoli e il 27 maggio all'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste. (ANSA).