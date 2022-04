Il Maggio dei Libri parte da Ivrea il 23 aprile

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Prende il via Il Maggio dei Libri e inaugura la dodicesima edizione a Ivrea, Capitale italiana del Libro 2022, sabato 23 aprile, alle 11 al Teatro Giacosa e in streaming su sito e pagine Facebook del Cepell e de Il Maggio dei Libri. Già oltre 1.800 le iniziative registrate in banca dati. La campagna del Centro per il Libro e la Lettura, che si concluderà il 31 maggio ad Assisi con il Convegno nazionale dei Patti per la Lettura, invita a realizzare iniziative ispirate al tema istituzionale 'ContemporaneaMente.

Il viaggio, che si rivolge soprattutto ai giovanissimi, comincia con l'esibizione del Coro dei bambini del Circolo Didattico di Zafferana Etnea, diretto dal maestro Ata Pappalardo (in collegamento), per poi dare simbolicamente il benvenuto a tutti i partecipanti alla campagna, in Italia e non solo, con i saluti di Stefano Sertoli, sindaco del Comune di Ivrea e Costanza Casali, assessore alla Cultura del Comune di Ivrea.

Sarà quindi la volta di Marino Sinibaldi, presidente del Cepell, di Paolo Verri, coordinatore di Ivrea 2022, di Gaetano Di Tondo, presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti (in collegamento), e degli scrittori Alessandro Perissinotto e Donatella Di Pietrantonio (in collegamento). L'attrice e regista Laura Curino leggerà passi dalle memorie e scritti di Adriano Olivetti, in collaborazione con l'omonima Fondazione.

"Nelle enormi difficoltà degli ultimi anni, il mondo del libro si è dimostrato capace, grazie all'ingegno e alla generosità dei soggetti più diversi, di tenere unite comunità e persone, di salvaguardare legami e attività, di dare un senso nuovo a quel tempo di sospensione e solitudine" dice Sinibaldi.

"Ecco perché accanto all'idea evocata dal tema istituzionale ContemporaneaMente, proponiamo un confronto su cosa significa leggere al futuro, a partire dalle energie che si sono attivate in questi anni difficili. Ed ecco perché la dodicesima edizione de Il Maggio dei Libri inizia a Ivrea, Capitale italiana del libro 2022" sottolinea il presidente del Cepell.

La campagna, che s'inaugura nella giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d'autore, sarà scandita da alcune iniziative speciali che vanno dal ciclo di incontri del Centro per il libro e la lettura Leggere al futuro al Salone Internazionale del Libro di Torino, alle tre speciali video-lezioni della Fondazione Treccani Cultura alla piattaforma Leggiamoci dedicata a ragazze e ragazzi della Fondazione Bellonci. E grazie alla collaborazione del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la campagna verrà valorizzata attraverso il portale italiana dedicato alla promozione della cultura del nostro Paese all'estero. (ANSA).