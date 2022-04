Librerie indipendenti di Firenze donano iris a chi compra

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Un iris in regalo a chi acquisterà un libro nelle librerie indipendenti fiorentine. Così tornerà l'iniziativa lanciata lo scorso anno, per la Giornata mondiale del libro che ricorrerà il 23 aprile. Le librerie aderenti, hanno spiegato in una conferenza stampa di presentazione in Palazzo Vecchio, sono Libreria Alfani, Alzaia, Claudiana, Farollo e Falpalà, Florida, Francese, Leggermente, Marabuk, Menabò, Nani Pittori, On the Road, Piccola farmacia letteraria, Todo Modo. L'iniziativa riprende una modalità della Catalogna dove per la Giornata mondiale del libro regalano rose alle donne. A Firenze invece viene scelto un iris, fiore simbolo della città, nella circostanza sarà donato di colore viola.

"Le librerie - ha sottolineato il vicesindaco Alessia Bettini - sono presidi culturali fondamentali e sta a tutti noi impegnarci per tenerle vive. Acquistando un libro il 23 aprile torniamo anche a omaggiare l'iris, il fiore 'simbolo' della nostra città e nel contempo a valorizzare questo patrimonio straordinario, i libri appunto, ma anche chi tutti i giorni è al lavoro per promuoverli e farli conoscere. Grazie a queste librerie che anche quest'anno hanno saputo fare squadra con questo bel progetto". (ANSA).