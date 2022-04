Elisabetta II, la Regina in 2 volumi inediti Corriere della Sera

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Nell'anno del Giubileo di Platino di Elisabetta II, prima sovrana da 70 anni alla guida della Gran Bretagna, martedì 26 e giovedì 28 aprile, il Corriere della Sera offre in edicola gratis con il quotidiano due volumi inediti dedicati alla sovrana: 'la Regina. Elisabetta, una vita nella Storia', scritti dalla giornalista del Corriere e scrittrice Enrica Roddolo, con la prefazione di Catriona Graham, console generale di Sua Maestà a Milano.

"Ripercorrere la vita della prima regina britannica al traguardo di 70 anni di regno, e la più longeva, 96 anni il 21 aprile, offre una prospettiva unica per rivivere la storia contemporanea. Ma anche per gettare lo sguardo al dopo, alla successione e alla modernizzazione dei Windsor, passati per la crisi della morte di Diana e ora alla prova del cambio generazionale in cui la visione di lungo periodo dell'istituzione incontra la sensibilità ambientalista dei principi Carlo e William. Senza spezzare la magia della Corona, ma senza rinunciare però alla vita del mondo e alle sue prove" spiega la Roddolo, tra le massime esperte dei Windsor e delle Royal Family europee, autrice di oltre 25 titoli di successo.

Nel primo volume, 'dedicato a 'Il dovere della corona e l'amore per Filippo', in edicola il 26 aprile, si parte dal 6 febbraio 1952 che fece della principessa Elisabetta una giovane sovrana, fino alla Cool Britannia di Tony Blair, passando per il 1992, Annus horribilis della monarchia. E poi il rapporto dialettico con Filippo, amore di una vita, marito, amico, insostituibile consigliere e modernizzatore del Palazzo, i burrascosi matrimoni dei figli e la morte di Diana, che ha cambiato per sempre i Windsor. Nel secondo libro, 'Londra, i Windsor e il Giubileo', in edicola il 28 aprile, il racconto si sposta sugli anni Duemila: dal Giubileo d'oro al 2022 con il traguardo di 70 anni di regno nel post pandemia e Brexit, e mentre si affronta una nuova guerra in Europa. "Elisabetta era Regina al tempo delle mie bisnonne (anche loro chiamate Elisabetta), ed era ancora Regina quando è nata mia figlia. Ed è Regina oggi, mentre ci apprestiamo a celebrare il suo Giubileo di Platino. Sua Maestà è il filo conduttore per cinque generazioni di Britannici" racconta Catriona Graham, Console Generale di Sua Maestà a Milano. (ANSA).