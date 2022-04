All'asta a Ny diploma di Albert Einstein, stimato mezzo milione

(ANSA) - NEW YORK, 11 APR - Il diploma originale del dottorato di Albert Einstein sarà messo all'asta a New York il 12 aprile. Il documento, fra le più importanti reliquie personali del 20/o secolo del padre della relatività, è datato 1905 ed è stimato tra I 300 mila ed I 500 mila dollari. L'asta è organizzata dalla casa d'aste Bonhams nell'ambito della vendita 'Fine Books & Manuscripts'. Il 1905 è anche noto come l'annus mirabilis in ambito di risultati straordinario nelle sue scoperte. Pubblicò infatti, tra gli altri, cinque scritti che sono considerati fondamentali nella fisica moderna. L'anno scorso le pagine di appunti in cui Einstein preparava la teoria della relatività sono state vendute all'asta a Parigi per 11, 6 milioni di euro. (ANSA).