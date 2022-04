Libri: 'Storie di Piero', monografia su Farulli

(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - E' dedicata a Piero Farulli la prima monografia della nuova collana editoriale di Squilibri, dal titolo 'Come suona la Toscana', promossa dal dipartimento Sagas dell'Università di Firenze e diretta da Maurizio Agamennone, docente di etnomusicologia, anche autore del volume.

'Storie di Piero. Musica, cultura e società nelle imprese di Piero Farulli' (264 pagine, 20 euro), il titolo del libro, con prefazione di Sergio Cofferati.

Per trenta anni 'la viola' del Quartetto Italiano, tra gli ensemble cameristici più amati nel secondo Novecento, Piero Farulli è stato anche un didatta, uno scopritore e plasmatore di talenti. La Scuola di musica di Fiesole e l'Orchestra giovanile italiana, si ricorda, sono state tra le sue imprese più note che per decenni hanno attratto e attraggono ancora migliaia di musicisti e appassionati. Numerosi scienziati, pedagogisti, musicologi e politici hanno guardato alle sue opere come possibili "buone pratiche" da replicare per l'affermazione di una cultura effettivamente condivisa e per una "cittadinanza" veramente matura, democratica ed egualitaria, coerentemente con il suo motto: "la musica per tutti".

Il volume di Agamennone ricostruisce le storie di Farulli, le sue lotte, i suoi successi e le sue sconfitte, e, nel ripercorrere la rete estesa delle sue relazioni, le storie dei suoi allievi e collaboratori e gli scenari sociali e culturali in cui ha condotto le sue battaglie, propone una vivace rappresentazione di oltre mezzo secolo di vita culturale italiana ed europea. (ANSA).