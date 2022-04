Fumetto: al Paff di Pordenone i colori del noir con Guarnido

(ANSA) - PORDENONE, 06 APR - Il Paff! di Pordenone ospita dall'8 aprile al 10 luglio la mostra "Blacksad: i colori del noir" con le opere di Juanjo Guarnido. Realizzata in collaborazione con 9eme Art Références di Parigi, l'esposizione consentirà di scoprire lo straordinario talento dell'artista spagnolo, celebre per aver rappresentato il mondo di John Blacksad, detective senza mezze misure, un po' Chandler e un po' Spillane, nell'America degli anni '50. L'autore torna in Italia con una vera e propria chicca: l'anteprima internazionale di alcune fanzine appartenenti a "E poi non resta niente".

Quella ospitata al Paff! è la più ricca mostra di Guarnido mai realizzata in Italia: 130 spettacolari opere originali dei sei albi della serie Blacksad, un allestimento coinvolgente arricchito da gigantografie, installazioni, scenografie, sonorizzazioni. A Pordenone non si ammirerà soltanto il famoso felino dal trench cammello e dal pelo ebano: presente in villa Galvani una straordinaria selezione con tavole tratte da Sorcelleries, Voyageur e Nelle Indie perigliose. (ANSA).