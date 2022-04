Premi: a Cazzullo 11/o Crédit A.FriulAdria Testimoni Storia

(ANSA) - TRIESTE, 04 APR - Va al giornalista Aldo Cazzullo, editorialista e inviato del Corriere della Sera, l'11/mo Premio Crédit Agricole FriulAdria Testimoni della Storia, promosso dal Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta e da Link, Festival del Giornalismo, per iniziativa di Crédit Agricole FriulAdria, d'intesa con il festival pordenonelegge.

"Per la capacità di leggere gli accadimenti sociali, economici e politici con approccio storico e insieme con originale stile comunicativo, per una cifra giornalistica che sa coniugare autorevolezza e linguaggio divulgativo, rendendo anche i suoi lettori testimoni privilegiati del proprio tempo", è la motivazione. Il premio, sarà consegnato dalla presidente di Crédit Agricole FriulAdria Chiara Mio a Trieste il 5 maggio in occasione della Serata di anteprima della IX edizione di Link Festival del giornalismo, in programma fino all'8 maggio nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità a Trieste. Subito dopo Cazzullo sarà protagonista di un dialogo con Emma D'Aquino sui temi della parità di genere, a testimonianza dell' impegno del Festival per la sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda globale 2030 delle Nazioni Unite. L'incontro prenderà spunto dal recente libro di Cazzullo "Le Italiane" (Solferino 2021): un viaggio nell'animo femminile e nella comunità nazionale dove sono proprio le donne a custodire l'identità italiana. Al "Testimone della Storia" Aldo Cazzullo sarà consegnato anche un Tallero dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria, rappresentazione simbolica del Premio e simbolo di unione fra genti europee. (ANSA).