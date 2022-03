Libri: 'Mann, che Storia' di Giulierini per 'La Repubblica'

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Esce in edicola giovedì 31 marzo, come supplemento gratuito all'edizione napoletana de "La Repubblica", il libro "Mann, che Storia. I tesori del Museo Archeologico Nazionale di Napoli" firmato dal direttore del MANN Paolo Giulierini. Il volume, che fa parte della collana "Novanta-Venti" , edita da Guida, ha la prefazione del ministro della Cultura Dario Franceschini seguita da quella del direttore de "La Repubblica", Maurizio Molinari e dall'introduzione del responsabile della redazione partenopea Ottavio Ragone.

Il racconto di Giulierini, alla guida del museo, autonomo con la riforma, dal 2015, si articola seguendo vari sentieri tematici: il Mann come custode di uno straordinario patrimonio archeologico, nelle celebri sezioni museali (dalla statuaria Farnese alla sezione Egizia, dai mosaici agli affreschi, dalla Magna Grecia alla Preistoria), ma anche nei nuovi allestimenti che saranno presto restituiti alla fruizione del pubblico; le strategie di promozione digitale; il quartiere della cultura, in cui l'Archeologico è centro simbolico. Antonella Carlo (responsabile ufficio Comunicazione del Museo) descrive il metodo per valorizzare il patrimonio, Antonio Ferrara parla dei capolavori e Paolo De Luca della sperimentazione. Numerosi i contributi da Mimmo Jodice (che dona anche l'immagine di copertina, un corridore della Villa dei Papiri) ad Alberto Angela, poi Luciano Canfora, Camila Raznovich e Mario Tozzi, Elisabetta Moro e Marino Niola, Sara Bilotti, Lorenzo Marone, Alessandro Rak, Benedetta Craveri, Marisa Laurito, il Rettore della Federico II Matteo Lorito. Le immagini sono di Riccardo Siano. Il volume, presentato nell'auditorium del MANN alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e per la Regione Campania di Rosanna Romano, è realizzato anche con il contributo della Federico II e Metropolitana di Napoli SpA.

(ANSA).