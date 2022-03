L'italiano "verde", campagna sull'ambiente attraverso Dante

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - L'italiano "verde" e le parole dell'italiano che indicano, definiscono e raccontano l'ambiente attraverso il Poeta che ha fondato la nostra lingua. La Società Dante Alighieri lancia una nuova campagna di valorizzazione e di conoscenza del nostro idioma nazionale che prenderà il 21 aprile su blog.dante.global.

Dopo un 2021 dantesco, in cui la Società si è concentrata sullo sviluppo della promozione linguistica e culturale in rete, ora la Dante Alighieri lancia un piano culturale integrato: articoli, giochi online, piccoli concorsi che punteranno sulle parole e i modi di dire dell' "italiano verde".

Per tutto l'anno sono in programma iniziative che inviteranno a riconoscere nei paesaggi italiani e del mondo le tracce delle parole usate dal poeta nella Divina Commedia. Si ritroveranno così località e monumenti dell'Italia di settecento anni fa descritti da Dante. Ma si punterà anche ai luoghi identificabili nel mondo e per questo verrà coinvolta la rete estera della Dante Alighieri. Ci sono infatti innumerevoli esempi nell'architettura, negli stili di vita e nelle opere d'arte che richiamano l'Italia in moltissimi Paesi. In queste ore drammatiche l'esempio più significativo è la statua di Dante Alighieri di Luciano Massari nel parco "Colle di San Vladimiro" a Kiev, che la popolazione sta cercando di salvare, come tutto il resto del patrimonio culturale ucraino, dai danni della guerra. (ANSA).