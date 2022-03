A Peter Van den Ende il primo Strega Ragazzi immagini

BOLOGNA - Peter Van den Ende con 'Il viaggio' (Terre di mezzo) è il primo vincitore del nuovo riconoscimento alla migliore narrazione per immagini del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. "E' bello sapere che ai bambini piace questo libro. Le illustrazioni in bianco e nero incutono paura, ma è giusto proporre ai ragazzi anche cose reali della vita che non è solo fiori e farfalle" dice Peter Van den Ende, 37 anni, alla proclamazione il 23 marzo alla Children's Book Fair. 'Il viaggio' è un libro senza parole, dominato dal nero, un percorso visuale che reclama lentezza, attenzione, pazienza, invitando lo sguardo alla sosta e offrendo in cambio meraviglia e pensiero. Ambienti marini iper-realisticamente visionari e incontri sorprendenti di non immediata decifrabilità offrono al lettore un'occasione di godimento nel segno della visione, ma anche indizi preziosi per ragionare sul rapporto tra uomo e ambiente, sul presente e sul futuro.

Il vincitore è stato scelto dal Comitato scientifico del Premio Strega Ragazze e Ragazzi presieduto da Giovanni Solimine e composto da Marco Bartolomucci, Laura Bellacicco, Maria Greco, Flavia Cristiano, Fabio Geda, Grazia Gotti, Martino Negri, Elena Pasoli, Ilaria Tagliaferri e Viriginia Tonfoni.

Il nuovo premio alla miglior narrazione è nato con l'obiettivo di sostenere e valorizzare la componente visiva, in linea con le nuove tendenze mondiali che vedono fumetti e romanzi grafici tra le aree in più rapida ascesa dell'editoria e una produzione di albi illustrati, anche senza parole, sempre più ricca ed eterogenea. "E' unico ed è bello che venga annunciato qui perché questo è il regno del visivo" ha spiegato Elena Pasoli, Exhibition Manager BolognaFiere alla cerimonia in cui sono intervenuti Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. "La letteratura per l'infanzia è un settore vivacissimo che richiede il confronto con gli operatori e c'è una grande soddisfazione ad essere qui, di nuovo in presenza. Il premio Strega Ragazze e Ragazzi cresce e un modo per crescere è cambiare continuamente" ha spiegato Solimine. "Il premio alla Migliore narrazione per immagini insegue la grande vitalità dell'editoria per ragazzi. Abbiamo provato a incentivare gli editori e abbiamo deciso di occuparci di questo mondo meraviglioso che è il libro illustrato in tutte le sue forme" ha sottolineato Petrocchi.

I titoli proposti dagli editori erano 42. Gli altri due finalisti erano: 'Ho visto un bellissimo picchio' (Einaudi Ragazzi) di Michał Skibiński con illustrazioni di Ala Bankroft, tradotto da Silvia Mercurio e 'Mule Boy e il Troll dal cuore strappato' (Beisler) di yvind Torseter, tradotto da Alice Tonzig. Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche gli autori vincitori della scorsa edizione del premio: Alessandro Barbaglia, Alex Cousseau, da remoto e Davide Morosinotto e Annette Schaap.

Il prossimo appuntamento del Premio Strega Ragazze e Ragazzi si svolgerà a maggio 2022 al Salone del libro di Torino dove verrà presentata la terna finalista al premio Miglior libro d'esordio e annunciato il vincitore di questo riconoscimento. I vincitori del Premio Strega Ragazzi e Ragazze saranno proclamati a Più libri più liberi, a dicembre a Roma.