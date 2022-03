Orbetello Book Prize, nuovo premio di narrativa

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Al via l'Orbetello Book Prize-Obp, nuovo premio letterario a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità. L'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Orbetello ha indetto la prima edizione ed è stato pubblicato il bando.

L'Orbetello Book Prize si terrà dal 30 giugno al 2 luglio ai Giardini Chiusi di Orbetello, luogo per cui il Comune di Orbetello ha già stanziato un importante finanziamento per il restauro architettonico, con l'intento di trasformare questo storico giardino in un "Parco della Lettura". Due i riconoscimenti che verranno assegnati: un premio ad un autore italiano di narrativa che ha almeno un suo libro già tradotto e pubblicato all'estero, e che partecipa con un libro uscito in Italia nella stagione 2020/21. E un premio 'Tributo alla carriera' a un autore straniero di narrativa. Il bando è sul sito del Comune di Orbetello e su www.orbetellobookprize.it. Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 aprile.

Le candidature saranno valutate da un Gruppo di selezione composto da esperti nel campo dell'editoria e della cultura. Le tre opere finaliste saranno annunciate in una conferenza stampa il 30 maggio. A decretare l'opera meritevole del Premio, oltre alla Giuria, sarà un meccanismo di voto popolare. Il pubblico votante esprimerà la propria preferenza su apposite schede distribuite dalle librerie partner e da tutte le altre realtà locali che collaboreranno all'iniziativa, biblioteca, Pro Loco, altre associazioni. Il vincitore sarà annunciato sabato 2 luglio e riceverà un premio in denaro di 3.000 euro. Sempre il 2 luglio, incontro con l'autore straniero a cui sarà assegnato il Premio 'Tributo alla carriera', decretato dalla Giuria. L'autore ospite riceverà un trofeo in ghisa riproducente il brand di Obp che si ispira fedelmente alla parte terminale delle colonnine che delimitano l'area dei Giardini chiusi. L'Orbetello Book Prize è un'iniziativa dell'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali. (ANSA).