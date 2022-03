(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Nasce 'Treccani X: Il club della cultura italiana'. E' online la nuova piattaforma che offre vantaggi, promozioni, contenuti dedicati ed esperienze uniche.

Il club si rivolge a tutti coloro che aspirano ad entrare a far parte della famiglia Treccani, perché animati da curiosità, desiderio di cultura e condivisione. I membri Treccani X potranno accedere ai contenuti della piattaforma utilizzando la propria card nominale (a seconda della modalità di adesione), rilasciata gratuitamente.

La comunità avrà tra le altre cose la possibilità di salire a bordo di una speciale crociera a tema Caravaggio, organizzata con Msc Crociere, oppure di scoprire, insieme ad una guida dedicata, il patrimonio della Pinacoteca Ambrosiana di Milano, dei Musei Capitolini di Roma o ancora del Museo Archeologico di Napoli. Per gli appassionati di walking tour, Treccani sta inoltre studiando una serie di percorsi a piedi diversissimi tra loro per ammirare il volto industriale e più autentico di Venezia, custodito tra le calli e i canali del sestiere Dorsoduro o per godersi il tramonto passeggiando tra gli alberi del Parco degli Acquedotti di Roma.

Aderire a Treccani X è semplice, veloce e gratuito. X come incrocio di sapere e fare, di teoria e pratica e X come ignoto da colmare attraverso la conoscenza. Sulla piattaforma dedicata x.treccani.it si troveranno contenuti dedicati, le visite guidate all'accesso ai luoghi della cultura normalmente chiusi al pubblico sino ai viaggi tematici. L'obiettivo di Treccani X è di costruire e fidelizzare nel tempo una rete di appassionati della cultura italiana, favorendo occasioni di incontro e di scambio e offrendo a ciascuno dei membri la possibilità di coltivare i propri interessi attraverso la scoperta delle opere Treccani e una vasta gamma di proposte personalizzate ed attività su misura on e offline, organizzate e selezionate ad hoc: arte contemporanea, musica classica, editoria, eventi culturali e tante offerte legate all'universo Treccani (sconti dedicati per i prodotti in vendita su Emporium, per i master organizzati da Treccani Accademia) per rendere il programma accessibile, conveniente, inclusivo e costantemente aggiornato anche in base ai più importanti appuntamenti culturali italiani come La Biennale di Venezia, Ischia Film Festival, Festival dei Due Mondi di Spoleto. (ANSA).