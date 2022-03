Kurumuny dedica nuove pubblicazioni a Carmelo Bene

(ANSA) - BARI, 14 MAR - Alla vigilia del ventesimo anniversario della morte dell'attore e poeta salentino Carmelo Bene, il 16 marzo 2002, la casa editrice Kurumuny presenta una serie di nuove pubblicazioni a lui dedicate. Per la collana Beniana, 'Nota Bene' di Piergiorgio Giacchè, un'antologia di scritti scelti proposti dall'autore, amico e collaboratore di Bene; e 'Dentro 'l mal de' fiori' di Alessio Paiano, prima lettura critica integrale del poema 'impossibile' di Bene. In uscita in questi giorni per la collana Pensieri meridiani di Kurumuny anche 'Carmelo Bene e altre eresie' di Franco Ungaro, un percorso di inedite connessioni tra il più importante artista pugliese del Novecento e figure eretiche del Sud quali Franco Cassano, Vittorio Bodini, Ernesto de Martino, Vittore Fiore. L'opera complessiva di Carmelo Bene in tutte le sue numerose ramificazioni - teatro, cinema, letteratura, televisione, radio, costituisce un patrimonio artistico di grande importanza.

