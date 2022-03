Rai: Marco Frittella è il nuovo direttore di Rai Libri

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Marco Frittella da lunedì 14 marzo assumerà la direzione editoriale di Rai Libri. Ad annunciarlo l'amministratore delegato di Rai Com Angelo Teodoli che ha spiegato: "L'arrivo di un di un professionista come Marco Frittella è sicuramente un segnale molto positivo per Rai Libri e per il suo sviluppo in un settore in crescita. Si rafforza così quel satellite mediatico che con la scrittura racconta i personaggi e le tematiche del servizio pubblico radiotelevisivo.

L' obiettivo è quello di ampliare un'offerta volutamente generalista, quindi vastissima dal punto di vista degli argomenti, che è la stessa identità della Rai". (ANSA).