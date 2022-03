Mazzini, a Genova 7 giorni di eventi per i 150 anni dalla morte

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Genova celebra Giuseppe Mazzini a 150 anni dalla morte con una settimana di eventi dal 10 al 17 marzo. Si inizia al Museo del Risorgimento, con l'annullo filatelico di un francobollo speciale di Poste Italiane, in contemporanea con Pisa, e poi un'inedita analisi grafologica sulle lettere di Mazzini a cura di Maria Teresa Morasso. Verrà poi presentato il percorso espositivo dedicato alle lettere autografe conservate in gran copia nel museo del Risorgimento.

In sottofondo le note della chitarra di Mazzini, anch'essa conservata in museo e suonata dal maestro Josè Scanu.

Il 14 marzo al teatro Carlo Felice la Filarmonica Sestrese accompagnerà il soprano Elisabetta Isola e il pianista Alberto Perfetti, diretti dal maestro Matteo Bariani, in brani legati alla nascita dell'Unità d'Italia. Ospite della serata, la cantautrice Maria Pierantoni Giuia.

La settimana si concluderà al cimitero monumentale di Staglieno. Sulla tomba di Mazzini verrà deposta una corona. Ad accompagnare la cerimonia, l'inno nazionale eseguito dalla Filarmonica Sestrese che fu il primo coro musicale a suonare l'inno di Mameli al suo esordio, nel 1847.

"Questi eventi - spiega l'assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso - daranno il via a un percorso di riflessione e memoria sulla figura del patriota genovese, che si concluderà il prossimo anno e che prevede celebrazioni in tutta Italia con la regia del Comitato Nazionale per i 150 anni della morte di Mazzini, istituito dal ministero della Cultura". (ANSA).