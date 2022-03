Librerie: Ali-Confcommercio, nuovi incentivi con Resto al Sud

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Da quando sono diventato presidente è sempre stato un mio cruccio non riuscire ad offrire agli aspiranti librai misure finanziarie importanti a sostegno dei progetti di impresa: oggi con l'accreditamento di Ali al network di Resto al Sud facciamo un passo avanti importante". Lo ha detto il presidente di Ali-Confcommercio, Paolo Ambrosini facendo riferimento al confronto, che l'Associazione Librai ha avviato da alcuni mesi con Invitalia, sulle opportunità rivolte al settore per la creazione e lo sviluppo di impresa.

"Sono veramente soddisfatto di poter offrire agli aspiranti imprenditori librari incentivi come quelli offerti da Resto al Sud - spiega Ambrosini - un risultato che qualifica ulteriormente la nostra scuola di formazione rispetto all'ampia offerta oggi presente nel mercato e che ci sprona a fare sempre di più e meglio".

L'incentivo 'Resto al Sud' e l'inserimento di Ali tra gli enti accreditati sono stati presentati lo scorso 4 marzo 2022 presso la Sede nazionale di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in occasione dell'inaugurazione del sedicesimo corso di Alta Formazione in gestione della libreria della Scuola Librai Italiani.

La Scuola Librai Italiani è nata nel 2006 su iniziativa dell'Associazione Librai Italiani Ali-Confcommercio con l'obiettivo di formare una nuova generazione di librai professionalmente preparati ad affrontare un mestiere complesso e in continua evoluzione.

Per Invitalia è intervenuto il manager Gianmarco Verachi: "Resto al Sud - ha sottolineato - è una misura agevolativa per lo start-up d'impresa, gestita da Invitalia, con una rilevante dotazione finanziaria che sostiene progetti imprenditoriali con un programma di spesa contenuto entro i 200.000 euro. In 4 anni dal suo avvio Resto al Sud ha ottenuto risultati straordinari sia in termini di generazione di nuove imprese nelle aree più in difficoltà del Paese che in termini di impatto occupazionale.

Grazie all'estensione della misura al settore del commercio, Resto al Sud può senza dubbio rappresentare la risposta adeguata anche per il sostegno di un comparto così importante quale quello delle librerie".

L'adesione di Ali al network degli Enti accreditati con Invitalia consentirà agli aspiranti librai di avere un supporto gratuito per la redazione del business plan: la collaborazione tra i due enti punta ad alimentare e innervare virtuosi processi culturali nelle nostre città così come nei nostri borghi. Il corso di Alta Formazione in Gestione della Libreria, giunto alla sua XVI edizione, è un vero e proprio laboratorio in cui si studiano buone pratiche per la progettazione delle librerie del futuro. (ANSA).