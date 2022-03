Ucraina: Kureishi vorrei vedere dissenso più forte giovani russi

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 02 MAR - Difficile dire come si evolverà la situazione, ma la guerra in Ucraina "cambierà politicamente l'Europa". Lo dice all'ANSA lo scrittore e drammaturgo anglo-pakistano Hanif Kureishi, l'autore de 'Il Budda delle periferie' e della sceneggiatura di 'My Beautiful Laundrette' del quale abbiamo visto recentemente a Roma lo spettacolo teatrale 'The Spank'.

"E' impressionante quanto rapidamente l'Europa abbia reagito a questo attacco di Vladimir Putin. Al momento sembra che l'economia russa sia stata completamente distrutta o quanto meno gravemente compromessa. Ci vorrà molto tempo perché la Russia si possa riprendere da quello che hanno innescato queste sanzioni" spiega Kureishi che vive a Londra.

"Penso che i russi siano stati molto passivi nei confronti di Putin. Mi piacerebbe potere vedere soprattutto da parte dei più giovani un dissenso più forte. A mio parere questo comincerà a succedere sempre di più" aggiunge lo scrittore del quale è in uscita il 13 aprile per Bompiani 'Cosa è successo?' e sta poi lavorando a un adattamento televisivo per una serie internazionale del 'Budda delle periferie'. (ANSA).