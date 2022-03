Circus Pride, viaggio in orgoglio circense

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - ILARIA DE BONIS, ''CIRCUS PRIDE'' (TAU, pp. 105 - 10,00 euro). Megane, la bambina che danza con gli elefanti, Edek, il clown sciamano, Aris l'addestratore di ippopotami. Tony il capo-carovana e Robert il sarto rumeno; Claire la ragazza che vola e Kirpal Singh l'indiano che nutre le tigri. Sono i personaggi fantastici, ma assolutamente reali, che animano le storie del volume di Ilaria De Bonis, un reportage itinerante ideato dalla Fondazione Migrantes ed edito dalla Tau.

Nel circo l'anomalia fisica non fa più paura anzi rappresenta un super-potere: i circensi usano un'alchimia di trasformazione per andare oltre l'ignoto. L'autrice, giornalista appassionata di mestieri antichi, inizia questa esplorazione nel febbraio del 2018 al Rony Roller fermo a Tor Pignattara. Il racconto si snoda attraverso un'immersione nella dimensione itinerante delle famiglie circensi meno note, dai Gartner ai Montico, dai Vassalo ai fratelli Zoppis. L'autrice parla con anziani a riposo, giovani acrobate ed antipodiste, clown, attrezzisti, uomini di fatica; scandaglia ogni elemento per cercare di rispondere ad una domanda: come è possibile la convivenza in carovana? "Il circo ha una capacità unica di muoversi, agire e riprodursi tenendo insieme tutte le diversità: fisiche, linguistiche, religiose e anche etniche", scrive.

Figlia di Edoardo e Annamaria, anche lei contorsionista, Daniela Vassallo racconta con disinvoltura quello che per una storica famiglia circense è pane quotidiano, e per i 'fermi' (tutti gli altri) un mondo capovolto. Dietro le quinte il mangiafuoco dalle enormi braccia (padre di due figli e marito di una trapezista) siede in disparte ad aspettare il suo turno e si riposa in attesa di accendere la fiamma.

"Qualcuno di noi là fuori è già morto e non lo sa - dice ad un certo punto Edek, il clown filosofo - ma altri possono essere aiutati a rinascere! Ed è quello che fa il pagliaccio al circo".

La clownerie intesa come psicoterapia e riconnessione profonda con il proprio sé. Con gli artisti del circo vivono e lavorano maestranze operaie provenienti da India, Asia, Africa ed Europa dell'Est, che hanno trovato una sorta di seconda casa. "Ho 62 anni, vengo dalla Romania, a 14 ho iniziato la scuola di sarto.

Sono stato anche giardiniere, poi imbianchino. Ho lavorato per dieci anni in cantiere, dall'edilizia sono passato alle ferrovie. In Italia ho fatto l'operaio, poi ho cercato un altro lavoro e nel 2015 ho trovato il circo e da allora questa è la mia dimensione perfetta", dice Robert.

"Il nostro circo è come un vaso cinese - spiega uno dei protagonisti - o lo ami o lo odi. Non ci sono vie di mezzo.

Alcuni lo trovano tristissimo, pensano che i clown siano depressi. Altri ci considerano degli zingari poveri e senza arte". Nonostante il parziale oscuramento dell'arte circense, tuttavia, la passione resta intatta. C'è una misteriosa caparbietà nell'azione di questi artisti senza tempo; una tradizione orgogliosa che si tramanda da troppi anni per lasciare che venga scalfita dall'onda lunga della diffidenza e del disamore. L'essere circo è come una religione senza Dio, una appartenenza che mette in campo la circensitudine assoluta.

(ANSA).