Ucraina, Aie "si alzi voce critica intellettuali"

"La guerra in Europa ci riporta ad anni e vicende storiche che non avremmo mai voluto rivivere. La pace è la precondizione e allo stesso tempo il frutto della libertà di pensiero e di espressione, valori che sono al centro della democrazia e della missione di ogni editore. Il nostro pensiero va alle donne e agli uomini ucraini, in particolare ai nostri colleghi editori e al mondo della cultura tutto, impegnato a mantenere viva la coscienza di un popolo oggi sotto le bombe". Lo dice il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi esprimendo la solidarietà dell'Aie al popolo ucraino. "Oggi più che mai - sottolinea Levi - ci auguriamo che in ogni nazione si alzi la voce critica degli intellettuali, degli scrittori, degli uomini di pace e del mondo della cultura, perché sappiano riportare l'Europa sulla strada della libertà e della convivenza". (ANSA).