Pasolini 100: a Casarsa in mostra i disegni di laguna Grado

(ANSA) - PORDENONE, 22 FEB - Con l'apertura, sabato 26 febbraio alle 17, della mostra "Pasolini. I disegni nella laguna di Grado", prendono il via le iniziative per il centenario della nascita di Pasolini nel Centro studi Pasolini di Casarsa, che avranno un momento centrale sabato 5 marzo, quando Casa Colussi, sede del Centro studi, aprirà al pubblico nel suo nuovo allestimento museale che racconta l'articolata vicenda biografica e culturale del Pasolini friulano. Casa Colussi è la casa natale della madre di Pasolini, Susanna Colussi, dove fin dall'infanzia Pier Paolo era solito trascorrere le vacanze estive e dove ha stabilmente abitato dal 1942 fino al trasferimento a Roma nel 1950. Nella stessa giornata sarà anche aperta al pubblico la pinacoteca che raccoglie i quadri di Pasolini, appartenenti al patrimonio del Centro Studi e recentemente restaurati. Nel frattempo, la mostra temporanea (aperta fino ad aprile) sui disegni della laguna di Grado è la prima interamente dedicata alle opere realizzate da Pasolini nel luogo in cui girò Medea (1969) con Maria Callas e che fu per lui di grande ispirazione poetica. Nove dei 20 disegni esposti sono inediti. (ANSA).