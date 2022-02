Margaret Atwood, cosa intendiamo per democrazia

Per gentile concessione di Ponte alle Grazie pubblichiamo un brano dall'introduzione del libro 'Questioni scottanti' di Margaret Atwood che esce il 3 marzo, nella traduzione di Guido Calza, in contemporanea mondiale con la pubblicazione in Canada, Usa e UK.

Nel testo la grande scrittrice e poetessa canadese, vincitrice di due Booker Prize e più volte candidata al Premio Nobel per la Letteratura, riflette sulla democrazia.

Ecco le sue parole: "Poi c'è la democrazia. È in pericolo? E poi: cosa intendiamo per "democrazia"? È mai davvero esistita, nel senso di uguali diritti per tutti i cittadini? E parlando di tutti, diciamo sul serio? Tutti i generi, tutte le religioni, tutte le etnie? Vale la pena di preservarlo o di perseguirlo, questo sistema che chiamiamo democrazia? Cosa intendiamo parlando di libertà? Quanti discorsi dovrebbero essere liberamente pronunciati, e da chi, e riguardo a che cosa? La rivoluzione dei social media ha dato un potere mai visto ad aggregati di persone online definiti "movimenti" se ti piacciono e "organizzazioni criminali" se non ti piacciono. E questo è un bene o un male, o solo un'estensione dei vecchi movimenti di massa? "Bruciamo tutto" - slogan molto popolare di questi tempi - significa davvero bruciare tutto? Per esempio tutte le parole? E come la mettiamo con i "creativi", come qualcuno ha l'abitudine di chiamarli? Come la mettiamo con gli scrittori e la scrittura? Devono - anzi, dobbiamo - limitarsi a fare da megafono, a riplasmare banalità accettabili che si presumono vantaggiose per la società, oppure abbiamo qualche altra funzione? Se si trattasse di una funzione che gli altri disapprovano, i nostri libri verrebbero messi al rogo? E perché no? Non sarebbe la prima volta. Un libro non ha nulla di intrinsecamente sacrosanto.

Queste sono alcune delle questioni scottanti che mi sono state poste, e che ho posto a me stessa, nel corso degli ultimi vent'anni. Qui ci sono alcune risposte; o piuttosto, dei tentativi di risposta: in fin dei conti è questo che significa saggio: una prova; un tentativo". (ANSA).