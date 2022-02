'Alle mie spalle', le notizie in tv di Filippo Nanni

FILIPPO NANNI, 'ALLE MIE SPALLE. LE NOTIZIE IN TV' (VALLECCHI, PP 128, EURO 14,00). Un viaggio nel mondo dei giornalisti televisivi, nelle redazioni impegnate a confezionare le notizie da mettere in onda. I segreti del racconto per immagini, l'importanza dei dettagli, il rischio di fare figuracce durante un'intervista, la ricerca degli ospiti da accogliere in studio, i troppi convenevoli, i nuovi mostri, il mondo social, quello che resta dello scoop e del buco. Ce lo racconta Filippo Nanni in 'Alle mie spalle. Le notizie in Tv', pubblicato da Vallecchi con la prefazione di Giovanni Floris.

Ed è proprio dall'espressione più usata da ogni inviato televisivo "Quello che vedete alle mie spalle", una sorta di tormentone che accompagna gran parte dei collegamenti in diretta, che prende il via questo percorso critico e appassionato tra i segreti e le cattive abitudini, il lavoro sempre di corsa, le frasi fatte e i titoli banali. Nel libro viene preso in considerazione anche l'impatto del Covid che ha stravolto il modo di lavorare.

"Si vuole essere giornalisti anche perché l'omologazione un po' ti infastidisce e vuoi aprire delle crepe. Si vuol fare i giornalisti per disturbare, un po', anche se stessi" dice Floris nella prefazione.

Filippo Nanni, che ha lavorato vent'anni in televisione, in questo libro dedicato "ai cronisti che non si accontentano mai" ci regala aneddoti e appunti raccolti nel corso della sua carriera. Tutti trascorsi in mezzo alle breaking news. E' stato vicedirettore di Rainews24 fino a gennaio 2022 per poi tornare come vicedirettore al Giornale Radio Rai e ha seguito da inviato grandi avvenimenti in Italia e all'estero. Tra l'altro è stato autore di programmi come Ballarò su Rai3 e per i servizi radiofonici realizzati durante il processo Pacciani ha vinto il Premio Cronista 1995 organizzato dall'Unione Nazionale Cronisti Italiani, oltre ad essere autore di libri come Sopravvivere al G8, Il salvarticolo, Fatti chiari, Il mostro in frantumi.

