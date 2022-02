Umberto Eco, a 6 anni morte podcast speciale con voce Cotroneo

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - A sei anni dalla morte di Umberto Eco, il 19 febbraio 2016, il Festival della Comunicazione celebra il suo padre nobile con una pubblicazione speciale: la versione podcast di "Tu, Lei, la memoria e l'insulto", l'ultima lectio che Eco avrebbe dovuto tenere a Camogli nel settembre 2015, che non si è potuta svolgere a causa di un'allerta meteo.

Il podcast, letto e interpretato dall'amico scrittore Roberto Cotroneo, è disponibile gratuitamente online, in occasione della ricorrenza, alla pagina http://www.framecultura.it/umberto-eco/, oltre che su tutte le principali piattaforme per l'ascolto.

Le riflessioni proposte da Eco in questo suo testo, che non ha potuto presentare in pubblico, partono dall'invadenza del Tu e dalla scomparsa del Lei nelle prassi di comunicazione quotidiana, per arrivare a discutere dell'affievolirsi della profondità temporale e, in ultima istanza, della perdita del senso e del valore della memoria. Con affondi e approfondimenti dedicati allo scrivere in bella calligrafia contrapposto all'uso degli smartphone, o alle spregevoli pratiche del turpiloquio e dell'insulto che si accompagnano al preferire le attività di chat sul web a quelle di approfondimento.

Semiologo, filosofo, accademico, bibliofilo, saggista e romanziere, straordinariamente capace di istruire, educare e ispirare, Umberto Eco nato ad Alessandria il 5 gennaio 1932, avrebbe compiuto novant'anni nel 2022.

Ideatore con Danco Singer e Rosangela Bonsignorio, del Festival della Comunicazione a Camogli che torna per la nona edizione, dedicata al tema Libertà, dall'8 all'11 settembre 2022, Eco viene ricordato con questo originale e inedito podcaconcepito per custodire e diffondere parte della sua inestimabile eredità attraverso un frammento del suo pensiero.

L'iniziativa si inserisce all'interno di un filone di contenuti speciali che il Festival della Comunicazione ha voluto dedicare al tema della memoria e alla figura di Umberto Eco: "Contro la perdita della memoria" con Gianrico Carofiglio e Danco Singer uscito a gennaio in occasione del novantesimo anniversario della nascita di Eco, "Educare all'odio" con Valentina Pisanty in occasione della Giornata della Memoria 2022, e "Che cos'è un genocidio" con Marcello Flores per il Giorno del Ricordo 2022.

Anche quest'anno il Festival accompagna il pubblico con uscite settimanali, in formato audio e nelle due serie Storie che lasciano il segno e Replay disponibili cercando festivalcom su tutti i principali canali digitali e le piattaforme podcast, oppure su festivalcomunicazione.it e framecultura.it. (ANSA).