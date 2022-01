Bello mondo, podcast sfacciatamente dalla parte del pianeta

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - ELISA PALAZZI/FEDERICO TADDIA, BELLO MONDO. UN PODCAST SFACCIATAMENTE DALLA PARTE DEL PIANETA (produzione CHORA MEDIA, in esclusiva su SPOTIFY). Come sta realmente il Pianeta? E chi, giorno per giorno, fa davvero qualcosa per studiarlo e capirlo? A queste domande la climatologa Elisa Palazzi e il giornalista, scrittore e divulgatore scientifico Federico Taddia cercano di rispondere in "Bello Mondo - un podcast sfacciatamente dalla parte del Pianeta", la nuova serie podcast originale Spotify ideata e prodotta da Chora Media dedicata al tema dell'emergenza climatica. Nei 12 episodi, disponibili dal 19 gennaio in esclusiva su Spotify, gli autori offrono al pubblico gli strumenti necessari per comprendere i cambiamenti in corso in tema di sostenibilità e cercano di individuare le strategie individuali e collettive che si potrebbero attuare per agire subito e salvare la Terra. Al centro di "Bello Mondo", usando un nuovo stile scientifico, allo stesso tempo autorevole ma accessibile e comprensibile a tutti, Palazzi e Taddia mettono le storie di chi - ricercatrici e ricercatori italiani, vere eccellenze del Paese - sta cercando di studiare e contrastare il global warming e di dare il proprio contributo nel segno della sostenibilità, raccontando anche tanti aneddoti e curiosità.

