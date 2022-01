Alan Friedman a La nave di Teseo con 'Il prezzo del futuro'

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - ALAN FRIEDMAN, IL PREZZO DEL FUTURO.

PERCHÉ L'ITALIA RISCHIA DI SPRECARE L'OCCASIONE DEL SECOLO (LA NAVE DI TESEO).

Alan Friedman entra nella squadra de La nave di Teseo con 'Il prezzo del futuro. Perchè l'Italia rischia di sprecare l'occasione del secolo', in uscita ad aprile 2022, che è il primo di tre libri che il giornalista e saggista statunitense pubblicherà con la casa editrice di cui è publisher Elisabetta Sgarbi.

"Sono molto contento di far parte della squadra di La nave di Teseo e di iniziare questa nuova avventura letteraria assieme a Elisabetta Sgarbi e il suo team" dice Friedman.

Oltre un anno di lavoro, interviste ai massimi esponenti della politica e della economia nazionale e internazionale, confluiscono in un racconto diretto, caustico, senza sconti sui rischi che corre l'Italia, vittima della costante tentazione di lasciare le cose come stanno.

"Alan Friedman è una delle grandi voci del giornalismo internazionale, capace di scrivere libri scomodi, rigorosi e documentati ma per una vasta platea di lettori. Con lui il catalogo della saggistica della Nave si arricchisce, nel tentativo di approfondire l'analisi di questi tempi complessi che stiamo vivendo" spiega Elisabetta Sgarbi. (ANSA).