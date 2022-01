Libri: "Ancora un attimo", un diario con gli occhi di un figlio

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il racconto di un'epoca, un viaggio nella memoria attraverso il dialogo di un figlio con la madre dal giorno della sua scomparsa. Questo è "Ancora un attimo, per favore", nuovo romanzo di Giovanni Bogani, giornalista e critico cinematografico, pubblicato sulla piattaforma www.ilmiolibro.it.

Il libro raccoglie piccoli fogli di diario, frammenti di ricordi, fotogrammi dell'infanzia e dell'adolescenza, riflessioni su parole che non si usano più. E piano piano, viene a formarsi un disegno. Il quadro della vita quotidiana negli anni '60 e '70, in cui il protagonista è stato bambino e adolescente. E quello della vita quotidiana negli anni '30 e '40, gli anni dell'adolescenza della madre. Il quadro, come recita il sottotitolo, di "una straordinaria vita qualunque".

Il racconto comincia il giorno della morte della madre.

L'autore ripercorre ricordi e riscopre le parole che sua madre usava: ogni parola rievoca situazioni, momenti, abitudini e luoghi. Si compone, una pagina dopo l'altra, un affresco che attraversa decenni, la vita di una "normale" famiglia piccolo borghese. Ma anche le persone normali, a guardarle a lungo, diventano eccezionali. (ANSA).