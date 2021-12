Libri, 1 mln di lettori acquista su siti editori

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sono un milione i lettori italiani che negli ultimi dodici mesi hanno acquistato almeno un libro attraverso i siti delle case editrici: una cifra raddoppiata rispetto ai dati di maggio 2020 e quadruplicata rispetto a marzo.

Lo dicono i dati raccolti da Pepe Research e rielaborati dall'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori-Aie, riferiti a settembre 2021, presentati il 6 dicembre alla Fiera della Piccola e Media Editoria 'Più libri più liberi' alla Nuvola dell'Eur a Roma.

Il fenomeno si inscrive all'interno della maggiore familiarità che gli italiani hanno acquisito nei mesi di pandemia rispetto all'e-commerce: sono 2,7 milioni le persone che hanno iniziato ad acquistare in rete e che prima non lo facevano, pari all'11% dei lettori. Oggi il 55% dei lettori ha familiarità con gli acquisti in rete e ne ha fatto almeno uno negli ultimi dodici mesi. Le consegne a domicilio da parte delle librerie, invece, dopo aver toccato un picco del 10% a maggio 2020, in pieno lockdown, sono diminuite fino al 3% di settembre 2021. (ANSA).