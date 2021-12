Torna Premio IIla-Letteratura e va alle donne

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "E' la prima volta che viene consegnato questo premio ad una donna e la cosa che mi rende felice è che posso dire: 'siamo qua e sempre ci siamo state. Ci sono dei luoghi per tutte e per tutti e siamo molto contenti di poter occupare questi spazi". Lo ha detto la scrittrice argentina Samanta Schweblin che con il suo romanzo 'Kentuki' (Sur) ha ricevuto il nuovo Premio IIla -Letteratura 2021 che le è stato consegnato dal Nobel Mario Vargas Llosa, presidente della giuria, a 'Più libri più liberi' nel secondo giorno della manifestazione alla Nuvola dell'Eur a Roma.

"E' un premio che torna, è un gran premio, che apre le porte , che da visibilità al lavoro degli autori, dei traduttori e degli editori. Ma nella lista di questo importante riconoscimento non ci sono donne, non riesco a trovare nessuna maestra latino americana, non trovo Silvina Ocampo o Armonia Somers o Clarice Lispector. Nessuna di queste" ha spiegato la Schweblin, nata a Buenos Aires nel 1978, selezionata nel 2010 dalla rivista Granta come una dei 22 migliori scrittori in lingua spagnola sotto i 35 anni.

"La Schweblin è una scrittrice molto originale e ha una prosa molto delicata, elegante, ricca che potrebbe servire per raccontare storie realistiche e invece racconta in modo originale il mondo insolito. E' un premio meritato. E' una delle migliori autrici degli ultimi anni" ha detto il Nobel Vargas Llosa. E a un'altra donna, la traduttrice Laura Scarabelli, critica letteraria e professore associato di Letteratura ispano-americana all'Università degli Studi di Milano, è andato il 'Premio alla miglior traduzione' per la versione di 'Manodopera (Alessandro Polidoro Editore) di Diamela Eltit.

L'IILa, promosso dall'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana è stato istituito nel 1969 per far conoscere al pubblico italiano le opere di scrittori latinoamericani. (ANSA).