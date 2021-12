Libri, Top Ten 2021 Auci e Perrin in classifica con 2 titoli

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Stefania Auci apre e chiude la Top Ten dei libri più venduti nei primi 11 mesi del 2021 con 'L'inverno dei Leoni' e 'I Leoni di Sicilia'. Al secondo posto Valerie Perrin con 'Cambiare l'acqua ai fiori'' che come la Auci ha un altro titolo in classifica e al quinto posto: 'Tre'. A completare il podio un'altra scrittrice: Madeline Miller con 'La canzone di Achille'. I dieci titoli più venduti confermano il mix di generi e di novità e long seller e vedono anche la presenza di editori come Nord, Sellerio ed E/O.

Ecco la Top Dieci dei primi 11 mesi del 2021, secondo le stime dell'ufficio studi Aie su dati NielsenIQ presentati oggi online in un'anteprima del programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria di AIE, in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all'8.

1) Stefania Auci, 'L'inverno dei Leoni' (Nord) 2)Valerie Perrin, 'Cambiare l'acqua ai fiori,' (E/O) 3) Madeline Miller, 'La canzone di Achille' (Marsilio) 4) Alessandro Sallusti e Luca Palamara, 'Il sistema' (Rizzoli) 5) Valerie Perrin, 'Tre' (E/O) 6) Gianrico Carofiglio, 'La disciplina di Penelope' (Mondadori) 7) Lyon, 'Le storie del quartiere' (Magazzini Salani) 8) Toshikazu Kawaguchi, 'Finché il caffè è caldo' (Garzanti) 9) Antonio Manzini, 'Vecchie conoscenze' (Sellerio) 10) Stefania Auci, 'I Leoni di Sicilia' (Nord). (ANSA).