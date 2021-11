Zuzu, vi racconto la catarsi di 'Giorni felici'

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 30 NOV - ZUZU, GIORNI FELICI (COCONINO PRESS-FANDANGO, PP 458, EURO 25). E' una creatura umana e bestiale, dolce e selvaggia, con la coda, gli artigli, le zanne e le ali d'angelo, Claudia, la ragazza fragile e smarrita, che vede il suo corpo trasformarsi continuamente della quale ci racconta la storia nel suo nuovo graphic novel, 'Giorni felici' Zuzu. Nome d'arte di Giulia Spagnuolo che il padre chiamava così da bambina, giovane talento del fumetto italiano, apprezzata da Gipi, suo grande primo punto di riferimento, Zuzu, 25 anni, di Salerno, a due anni dal fortunato Cheese, nelle 450 pagine di 'Giorni Felici', pubblicato da Coconino Press-Fandango, mette in scena un dialogo su cos'è l'amore, mai interrotto tra passato e presente. Da quando la giovane Claudia, aspirante attrice, stava con Giorgio, bassista in una cover band dei Radiohead alla relazione con Piero che la ama per quello che è. Ma in realtà il doloroso percorso che compie Claudia è un percorso di liberazione.

"Volevo raccontare il liberarsi da se stessi e poi da ciò che ti fa male. Un processo catartico dove l'amore è forse l'unica cosa che non può far male mai. Lei scappa da tutto ma non da quello" dice all'ANSA Zuzu che sarà tra i protagonisti, in due attesi appuntamenti, il 7 dicembre con Luca Valtorta e l'8 dicembre con Giorgio Poi, di 'Più libri più liberi', dedicato nell'edizione 2021, dal 4 all'8 dicembre, proprio al tema della Libertà.

"Giorgio Poi ha fatto una canzone molto bella ispirata al libro, il singolo 'Giorni felici'. E' un esperimento più unico che raro. Di solito accade il contrario nel mondo del fumetto" racconta Zuzu. E c'è un libro che ti ha liberata? "L'ombra dello scorpione' di Stephen King che sto leggendo in questo momento. Non ha nulla a che vedere con 'Giorni felici' però è un libro molto catartico". (ANSA).