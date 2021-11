Pagine di passione, premio letterario sulle tracce di Verga

(ANSA) - ALTAVILLA IRPINA, 30 NOV - Nasce per rendere omaggio al talento di Giovanni Verga nel raccontare i tumulti dell'animo umano il premio letterario "Pagine di Passione", bandito dal Comune di Altavilla Irpina e ideato in collaborazione con Marco Garavaglia. Il premio, la cui prima edizione sarà presentata il 4 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Altavilla Irpina, vuole appunto ricordare ricordare il grande scrittore siciliano che proprio nella cittadina campana ha ambientato "Il marito di Elena", intenso romanzo che indaga temi sempre attuali come il ruolo della famiglia, le differenze sociali e la violenza contro le donne. Obiettivo del riconoscimento, articolato nelle sezioni narrativa italiana e saggistica italiana, è dunque la promozione e la divulgazione di opere che affrontano nelle loro pagine i controversi e seducenti meccanismi delle passioni umane. La Giuria del Premio, presieduta da Paola Severino e composta da 17 giurati (tra i quali Mario Vanni, Franco Roberti, Maria Rita Parsi, Franco di Mare, Claudio Brachino, Umberto Brindani, Vittorio Tomasone, Gigi Marzullo, Lucio D'Alessandro), designerà ogni anno l'opera vincitrice di ciascuna sezione. Ai vincitori verrà consegnata la targa "Pagine di Passione", un premio in denaro e una prestigiosa opera dell'artista Mario Ferrante. Il bando è disponibile sul sito comunealtavillairpina.gov.it. (ANSA).