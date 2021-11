Più libri: grande spazio a editoria per ragazzi

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - La mostra 'La torta è troppo in alto!' per i bambini tra 0 e 6 anni e l'appuntamento quotidiano 'Ti leggo una storia' e 'Più libri junior', un concorso digitale rivolto agli studenti che punta a stimolare e valorizzare il potenziale di immaginazione e creatività dei ragazzi.

Sono tra i tantissimi incontri, le presentazioni e le iniziative che 'Più libri più liberi', la Fiera dei piccoli e medi editori, dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma, dedica ai giovani lettori, nello Spazio ragazzi delle Biblioteche di Roma e in tutta la Nuvola. Il programma culturale curato dall'Istituzione Biblioteche di Roma che, nel suo venticinquesimo anniversario, rinnova la partecipazione all'evento editoriale più importante della Capitale, promosso e organizzato dall'Aie, propone un fitto calendario di incontri, letture, mostre, presentazioni e laboratori che si terranno nello Spazio bambini e ragazzi, in collaborazione con importanti partner come Teatro di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Palaexpo e Romaeuropa Festival. La mostra 'La torta è troppo in alto!' insieme all'appuntamento quotidiano Ti leggo una storia accompagnerà i più piccoli alla scoperta del mondo dei libri con letture a cura dei bibliotecari, dei volontari del Servizio Civile e del progetto Nati per Leggere. Due le mostre nell'Area bambini e ragazzi: Beaver, come castoro, per bambini dagli 8 anni in su, e Bao presenta Geist Maschine volume 1.

Diversi i laboratori didattici interattivi rivolti ai giovani lettori: Il Cielo e Oltre! , Da zero a mille zampe, Animal FreeStyle e Tra Scienza e arte. Inoltre, nello Spazio Arena, Biblioteche di Roma ospiterà una serie di appuntamenti di informazione e aggiornamento sulla filiera editoriale, sull'alleanza tra le biblioteche e le librerie del territorio, sui servizi delle biblioteche di pubblica lettura e sulla letteratura per ragazzi. Ogni pomeriggio cinque protagonisti del mondo culturale italiano: Carlo Ossola, Giulio Ferroni, Igiaba Scego, Maria Giovanna Luini e Walter Barberis, accompagnati da vari esperti, discuteranno sul tema della Fiera, la Libertà. Al concorso digitale Più libri junior gli studenti potranno partecipare da soli o con tutta la classe con un testo di massimo 5000 battute, spazi inclusi, ispirato al tema della libertà e ai libri che li hanno liberati. Fra tutti i lavori inviati verranno selezionati 6 testi. I vincitori riceveranno in premio una selezione di libri che gli verranno spediti direttamente a casa.

Molti gli eventi da segnalare tra i quali: la presentazione del libro La Divina Commedia di Arianna Punzi con le illustrazioni di Desideria Guicciardini, il volume La Ester più Ester del mondo di Anton Bergman, il libro Quando arrivi è Natale di Barbara Ferrero e L'eco del bosco. I Mondiali dell'Olympic Boscaglia di Marco Iosa, con l'autore e Francesca Tamberlani.

Poi, "Sentire", laboratorio e presentazione del libro di Lorenzo Terranera, a cura di Treccani Libri. Curato da Fondazione Treccani sarà l'evento in Auditorium dal titolo "Ti Leggo.

Viaggio con Treccani nelle forme della lettura", una Lectio magistralis con Laura Boella. Pera Toons parlerà del suo libro Sfida all'ultima battuta e un silent book racconterà la via dei migranti di Joub&Nicoby. (ANSA).