Cresce mercato piccola-media editoria, ma calano gli editori

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La quota di mercato della piccola e media editoria continua a crescere, anche se nel 2020 è calato del 2,2% il numero degli editori rispetto all'anno precedente che si attesta su 4.748. E registrano un -14,7% gli editori che pubblicano tra i 61 e i 100 titoli l'anno: sono 116. Il venduto a prezzo di copertina nei canali trade è pari al 42%, in lento ma costante aumento rispetto al 39,8% del 2017. Questo secondo i dati dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori-Aie, da fonti diverse NielsenIQ e Ie-Informazioni Editoriali, diffusi alla presentazione di Più libri più liberi' dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola all'Eur di Roma.

La piccola e media editoria in Italia dà lavoro a 8.590 persone, esclusi collaboratori e consulenti, e il valore del venduto a prezzi di copertina nei canali trade ha superato per la prima volta nel 2020 quota 600 milioni. (ANSA).