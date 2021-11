ioleggoperché, parte il 20 novembre la sesta edizione

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Si accendono i motori per #Ioleggoperché: al via sabato 20 novembre la sesta edizione della manifestazione che porta i libri nelle biblioteche scolastiche in tutta Italia. "Ripartiamo dai libri!" è l'invito che scuole, librerie, autori, personaggi tv, e lettori appassionati lanceranno per donare un libro a una scuola, fino al 28 novembre. Si mobilita tutto il mondo del libro, della cultura e dello spettacolo, con passaggi in libreria da parte di Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori; Renata Gorgani vicepresidente del Gruppo di varia dell'Associazione Italiana Editori e membro del Consiglio di amministrazione del Centro per il Libro e la Lettura; Rudy Zerbi, ambassador dell'iniziativa e Filippo Solibello, giornalista di Radio Rai 2, radio ufficiale dell'iniziativa.

Autori ed editori, l'intera comunità e tutti i sostenitori di #ioleggoperché e Libriamoci, la campagna del Centro per il libro e la lettura che si conclude proprio sabato 20 novembre, in un ideale passaggio di testimone, diffonderanno l'invito a recarsi nelle librerie, utilizzando la stessa immagine condivisa (la grafica per i social e tutti i materiali per le scuole sono scaricabili sul sito). Sono 20.388 le scuole coinvolte e 2.743 le librerie su tutto il territorio italiano dove sarà possibile donare, la metà delle quali ha attivato anche modalità di donazione da remoto. Massiccia la partecipazione al contest di #ioleggoperché. E sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 novembre i capitani della Lega Serie A scenderanno in campo con un libro e se lo scambieranno davanti agli striscioni di #ioleggoperché. I calciatori della Lega Serie B promuoveranno le donazioni tra i loro tifosi con video-messaggi sui profili social. Le quattro maggiori emittenti televisive manderanno in onda negli spazi sociali - durante questa e la prossima settimana - il nuovo spot di #ioleggoperché, trasmesso anche negli spazi istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle reti Rai. In un passaggio della puntata del 25 novembre di "Un posto al sole", la storica serie televisiva di Rai 3 ci sarà un'esortazione a recarsi in libreria pronunciata dai protagonisti al Caffè Vulcano, luogo di ritrovo della serie. La manifestazione è un progetto dell' Aie ed è realizzata con il sostegno del Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore e del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

