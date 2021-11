La famiglia Singer raccontata per immagini

Hazel Karr, nipote di tre grandi romanzieri yiddish, i fratelli Isaac Bashevis, Premio Nobel per la Letteratura, Israel Joshua, autore de 'I fratelli Ashkenazi', ed Esther Kreitman, autrice di 'Deborah', ci racconta attraverso i suoi quadri la storia di una straordinaria famiglia di scrittori in una mostra che il 17 novembre si apre al Centre d'Art et Culture Juive di Parigi, Espace Rachi Guy de Rothschild. Una mostra dove Karr trasforma in immagini incantate il libro del padre Maurice, figlio di Esther, 'La famiglia Singer', un memoir pubblicato da Tre Editori e illustrato dalle opere della stessa Hazel e da quelle della madre Lola Fuchs.

Lo scrittore e drammaturgo francese Jean-Claude Grumberg, che presenta la mostra, ha sottolineato come "Hazel con i suoi meravigliosi dipinti abbia salvato dall'oblio e riunito ancora una volta la sua grande famiglia, i Singer." E in effetti dai muri del Centre d'Art et Culture Juive, i genitori e i famosi zii sembrano riprendere vita e conversare tra loro in yiddish, lingua parlata da un mondo inghiottito dalla Shoah, ma che le loro opere hanno reso immortale. Tra le tante meraviglie, in una tela troviamo Isaac Bashevis al lavoro, in altre la piccola Hazel con la madre Lola, anch'essa pittrice, e quindi con entrambi i genitori. E poi la bisnonna Batsheva, dai capelli rossi come quelli di Isaac da giovane, mentre legge seduta su un enorme divano nel quale rischia, anche simbolicamente, di scomparire.