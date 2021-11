Myrta Merlino, Donne che sfidano la tempesta

Da Liliana Segre, testimone di una delle pagine più buie della Storia, a Ilaria Capua, scienziata in prima linea nella lotta al covid, e poi infermiere, cassiere, precarie, casalinghe, impiegate e molte altre: sono diverse ma accomunate dalla stessa capacità di andare avanti e resistere nonostante le difficoltà le protagoniste di "Donne che sfidano la tempesta" (Solferino), libro nel quale Myrta Merlino ha composto un racconto collettivo della condizione femminile.

Raccogliendone le voci di sofferenza e di ribellione, di ingiustizia e di speranza, di dubbi e paure, l'autrice ha raccontato queste donne ponendole a emblema di tutte le altre che come loro sono ogni giorno impegnate a contrastare la mentalità maschilista. Una mentalità divenuta consuetudine, che vede le donne ancora non alla pari né libere del tutto e soprattutto che le vuole sempre un passo indietro agli uomini.

"Siamo sorelle che camminano insieme per sentirsi meno sole, che sentono le battaglie delle altre come fossero loro perché la generosità è contagiosa e spinge a lanciare cuore e cervello oltre l'ostacolo in una nuova stagione di affermazione e responsabilità", scrive la giornalista, in un libro che si propone di comprendere, dopo il crollo delle certezze nei mesi della pandemia, quale posto occupino le donne nella società di oggi e quali sfide debbano ancora affrontare.